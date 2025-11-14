Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Diogo Tavares é baixa para vários meses

O jogador de futsal do FC Famalicão sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo – rotura do ligamento cruzado anterior – que o vai afastar dos pavilhões durante vários meses.

Diogo Tavares confirmou a lesão numa publicação nas redes sociais. O jogador não será opção de Kitó Ferreira para muito tempo, a começar já esta sexta-feira, em casa do líder do campeonato, o Benfica, partida marcada para as 19h30.

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão procura padrinhos solidários disponíveis para concretizar sonhos de crianças desfavorecidas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está à procura de padrinhos e madrinhas para ajudar a concretizar o “Desejo de Natal” das crianças mais carenciadas do concelho, numa iniciativa integrada no projeto municipal Partilhar+.

Podem ser apadrinhadas crianças dos 0 aos 12 anos, identificadas pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e parceiros locais. Recomenda-se um valor até 30€ por presente, entregue selado e identificado conforme as instruções recebidas.

O processo funciona da seguinte forma:

  1. As crianças são inscritas pelos SAAS.

  2. Cada criança recebe um padrinho/madrinha.

  3. Os presentes são entregues no evento solidário.

As inscrições para padrinhos/madrinhas decorrem online (neste site) até 27 de novembro. As cartas numeradas dos afilhados devem ser recebidas até 2 de dezembro e os presentes entregues até 12 de dezembro, na Divisão de Solidariedade Social (Rua Camilo Castelo Branco, 94, 1.º Esq., Vila Nova de Famalicão).

O evento de entrega dos presentes será no dia 21 de dezembro, às 11h, na Praça / Mercado Municipal, com a presença do Pai Natal.

Famalicão: Paulo Ricardo Lopes mantém-se disponível para dar a cara pela Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal Famalicão realizou na passada terça-feira, um plenário de membros, no Auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com o propósito de avaliar os resultados das Autárquicas 2025 no concelho.

Destaque para o facto de a Iniciativa Liberal ter pela primeira vez eleitos na Assembleia Municipal de Famalicão – Miguel Fidalgo e na Assembleia de Freguesia de Joane – Plácido Dias.

O partido aprovou por unanimidade um voto de louvor ao Grupo de Coordenação Local, aos candidatos e demais participantes na campanha eleitoral.

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão, salienta que “nesta nova fase é importante construir um grupo de trabalho de apoio aos nossos eleitos, bem como trabalhar para continuar o crescimento da IL em Vila Nova de Famalicão e representar os 2 655 votantes que obtivemos nestas eleições”.

O coordenador concelhio manifestou disponibilidade para “continuar a dar a cara pela IL Famalicão, garantindo uma estrutura viva e independente das tentativas de absorção por parte de outros partidos”.

Famalicão: “Escola aberta” este sábado na EB Terras do Ave

No próximo sábado, entre as 10h00 e as 12h00, decorre na Escola Básica Terras do Ave a iniciativa “Escola Aberta”. Um evento que pretende dar a conhecer o ambiente educativo, os projetos e oportunidades oferecidas aos alunos.

Uma oportunidade para conhecer de perto os espaços, professores, clubes e atividades que tornam a escola um lugar de crescimento, criatividade e bons resultados.

Programa
10h00 – Sessão de Boas-Vindas no Auditório | Abertura oficial e apresentação da escola
10h30 – Encontro com o Autor Biblioteca Escolar | Apresentação do livro “A menina do não”, com o autor famalicense Francisco André Silva
11h00 – Momento de Relaxamento e Bem-Estar Espaço E360_2 | Atividade de mindfulness aberta a toda a comunidade
11h20 – Associação de Matraquilhos de Pedome (AMAPE)
11h30 – Visita Guiada à Escola – Ponto de Encontro: Painel Erasmus | Descubra os projetos, laboratórios e clubes

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

Famalicão: Eduardo Oliveira recebe 92,7% dos votos de confiança no PS

A Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovou uma moção de confiança à liderança de Eduardo Oliveira, com 92,7% dos votos a favor.

A reunião, que teve lugar ontem, serviu também para avaliar os resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. Os comissários apontaram o que correu menos bem e apresentaram propostas para fortalecer o PS e alcançar o objetivo de conquistar a Câmara Municipal.

Eduardo Oliveira agradeceu a confiança e afirmou que o partido vai continuar unido “para servir e cuidar de todos os famalicenses”.