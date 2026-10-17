A direção do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal, liderada por Jorge Paulo Oliveira, acompanhado pelos “vices” João Pedro Araújo e Daniela Torres, colocou o lugar à disposição da Comissão Política (CP) a 17 de julho deste ano. Isto porque entende que o contexto político em que assumiram funções foi profundamente alterado na sequência da retirada de confiança política ao executivo municipal liderado por Mário Passos, por parte da CP presidida por Paulo Reis.



Este sábado, três meses depois, Paulo Reis comunicou a Jorge Paulo Oliveira que aceitava esta decisão da direção do Grupo Municipal. Haverá, portanto, uma nova liderança na bancada do PSD, assunto que será discutido este domingo.

A decisão de Paulo Reis foi conhecida depois do plenário que decorreu na noite da passada quarta-feira, no qual alguns militantes terão pedido a demissão da Comissão Política.

Recorde-se que em julho deste ano, o PSD de Famalicão retirou a confiança política ao executivo municipal, liderado por Mário Passos, eleito pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), por não acatar a posição do partido que queria que aprovasse uma homenagem, proposta pelo PS, a dois ex-autarcas – Armindo Costa (PSD/CDS), e Agostinho Fernandes (PS) atribuindo os seus nomes a dois equipamentos municipais: Parque da Devesa e Casa das Artes, respetivamente.

Mais tarde, nos últimos dias do mesmo mês, a direção nacional do PSD, reunida com responsáveis distritais e locais, pediu consenso, em nome do partido e reiterou total apoio a Mário Passos que antes tinha aprovado, em reunião do executivo municipal, uma proposta de comemoração dos 50 anos do poder local com várias iniciativas até abril do próximo ano.