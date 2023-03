Famalicão: Diretor da Casa de Camilo vence prémio

Manuel Machado Sá Marques resolveu fazer uma doação de 493 obras literárias da sua biblioteca particular ao Museu de Famalicão com o nome do seu avô.

A doação deste património literário, estimado em 7.400€, partiu da herdeira de Manuel Machado Sá Marques, que entregou estes bens culturais ao museu famalicense com o propósito de fazer cumprir a vontade demonstrada por ele, de «enriquecer os instrumentos de consulta e investigação do Museu». São exemplares raros de obras acerca da história de Portugal, do republicanismo, salazarismo, monarquia portuguesa, entre outros, que após as devidas diligências, ficarão disponíveis para consulta no Museu com o nome do ex-Presidente da República.

A doação destes documentos, que se encontravam em Lisboa, foi aprovada na passada quinta-feira, em Reunião da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O município realça que a integração destes bens no acervo da unidade museológica dedicada a Bernardino Machado, vem ampliar e enriquecer o conhecimento sobre o patrono da instituição e garantir a preservação e salvaguarda deste património.