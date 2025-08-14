Famalicão: Diretor Técnico Nacional elogia condições da Academia

Na passada terça-feira, responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol visitaram a Academia do Futebol Clube de Famalicão. A FPF esteve representada por Óscar Tojo, Diretor Técnico Nacional, e Ricardo Duarte, Coordenador Técnico de Futebol Masculino, que conheceram o espaço, quer a ala dedicada à equipa principal quer a parte reservada para os escalões de formação.

Óscar Tojo considerou que o Futebol Clube de Famalicão “está num caminho de progressão, tendo como premissa oferecer condições de excelência para potenciar o talento dos jovens”, que, do seu ponto de vista, “tem vindo a ser expresso na equipa principal”.

A presença significativa de jogadores do clube, nos últimos três anos, nas seleções nacionais foi o motivo maior para esta visita, com o responsável técnico federativo a confessar-se “surpreendido com as atuais condições existentes na Academia”. Óscar Tojo fala da “crescente evolução do clube nas últimas temporadas”, numa trajetória suportada “pelo excelente trabalho” do presidente da SAD, Miguel Ribeiro.

Este encontro teve a finalidade de estreitar relações entre os responsáveis das duas instituições, apresentar a nova estrutura técnica nacional e o cronograma das atividades das seleções nacionais, bem como a partilha de aspetos metodológicos.

Estes responsáveis vão continuar a visitar os clubes para conhecerem as condições que dispõem e falar com responsáveis “para que possamos transmitir os nossos desafios metodológicos e escutar igualmente as preocupações dos clubes a vários níveis”, salientou Óscar Tojo. O Diretor Técnico Nacional fala de um momento de partilha muito importante, “pois abordámos fatores que possam afetar o rendimento diário dos jogadores, a participação nas seleções nacionais e ainda os quadros competitivos”.

Fotos: FC Famalicão