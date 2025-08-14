Concelho, Desporto

Famalicão: Diretor Técnico Nacional elogia condições da Academia

Na passada terça-feira, responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol visitaram a Academia do Futebol Clube de Famalicão. A FPF esteve representada por Óscar Tojo, Diretor Técnico Nacional, e Ricardo Duarte, Coordenador Técnico de Futebol Masculino, que conheceram o espaço, quer a ala dedicada à equipa principal quer a parte reservada para os escalões de formação.

Óscar Tojo considerou que o Futebol Clube de Famalicão “está num caminho de progressão, tendo como premissa oferecer condições de excelência para potenciar o talento dos jovens”, que, do seu ponto de vista, “tem vindo a ser expresso na equipa principal”.

A presença significativa de jogadores do clube, nos últimos três anos, nas seleções nacionais foi o motivo maior para esta visita, com o responsável técnico federativo a confessar-se “surpreendido com as atuais condições existentes na Academia”. Óscar Tojo fala da “crescente evolução do clube nas últimas temporadas”, numa trajetória suportada “pelo excelente trabalho” do presidente da SAD, Miguel Ribeiro.

Este encontro teve a finalidade de estreitar relações entre os responsáveis das duas instituições, apresentar a nova estrutura técnica nacional e o cronograma das atividades das seleções nacionais, bem como a partilha de aspetos metodológicos.

Estes responsáveis vão continuar a visitar os clubes para conhecerem as condições que dispõem e falar com responsáveis “para que possamos transmitir os nossos desafios metodológicos e escutar igualmente as preocupações dos clubes a vários níveis”, salientou Óscar Tojo. O Diretor Técnico Nacional fala de um momento de partilha muito importante, “pois abordámos fatores que possam afetar o rendimento diário dos jogadores, a participação nas seleções nacionais e ainda os quadros competitivos”.

Famalicão surpreendido na jornada inaugural da Liga Revelação

Na tarde desta quarta-feira, no Estádio Municipal, a equipa sub-23 foi surpreendida pelo Gil Vicente.

Na jornada inaugural da Liga Revelação, os famalicenses perderam, 1-2. Matheus Mattara (81’) foi o autor do golo do Famalicão.

Na próxima jornada da série A, o Famalicão visita o Leixões.

Bilhetes à venda para o Tondela – Famalicão

á estão à venda os bilhetes para o jogo entre o Clube Desportivo de Tondela e o Futebol Clube de Famalicão, a contar para a 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic. A partida realiza-se no próximo sábado, 16 de agosto, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Oficial do FC Famalicão, com o bilhete a custar 10 euros (disponível até às 12h00 de sábado). Há ainda a opção de bilhete e transporte por 25 euros, com a marcação do transporte a encerrar às 19h00 desta quinta-feira. A saída do autocarro está marcada para as 9h30 de sábado.

A Loja Oficial estará encerrada na sexta-feira, 15 de agosto.

Famalicão: Concluídas obras de alargamento de avenida junto à Casa de Camilo

Estão concluídas as obras de alargamento e repavimentação da Avenida de São Miguel, entre o Centro de Estudos Camilianos e a Casa-Museu de Camilo, em Seide.

O projeto contemplou a ampliação da via e do passeio, o que veio a melhorar significativamente a acessibilidade e a segurança tanto para veículos como para peões. A intervenção é vista como um passo importante para modernizar a avenida e facilitar a circulação na zona, dando mais valor à ligação entre dois pontos culturais de referência da cidade.

Famalicão: Avaria deixa várias zonas sem água

Várias zonas do concelho de Vila Nova de Famalicão estão, esta quarta-feira, sem abastecimento de água, na sequência de uma avaria detetada no reservatório de Delães.

O problema, identificado durante a manhã, está a afetar o fornecimento em partes das freguesias de Delães, Carreira, Ruivães e Novais.

De acordo com a autarquia, os serviços municipais estão no terreno a trabalhar para repor a normalidade. A avaria encontra-se já em fase de resolução e a expectativa é que o abastecimento esteja totalmente reposto ao longo da tarde desta quarta-feira.

UD Calendário passa a ser gerida por comissão administrativa

Sem a apresentação de listas para o ato eleitoral, a União Desportiva de Calendário passa a ser gerida por uma comissão administrativa, liderada por Eduardo Oliveira. Esta estrutura integra cerca de três dezenas de pessoas, todas com ligação ao clube, e vai manter-se em funções, pelo menos, durante um ano, assegurando o funcionamento da instituição.

Apesar das alterações na liderança, a comissão administrativa garante que todos os projetos em curso vão manter-se, incluindo o trabalho desenvolvido nos escalões de formação e a participação da equipa principal no campeonato da Associação de Futebol de Braga.

Esta solução surge na sequência da ausência de consenso em torno da continuidade da equipa sénior na competição distrital, devido aos custos envolvidos, o que levou o anterior presidente, Vítor Barbosa, a não se recandidatar ao cargo.

Famalicão: Filipe e Lamine chamados à seleção nacional

Filipe Magalhães e Lamine Fawler foram chamados pelo selecionador nacional José Lima para um estágio da seleção sub-17, que decorre entre domingo e terça-feira, na Cidade do Futebol.

Filipe Magalhães cumpre a primeira temporada ao serviço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa joga nos sub-17 famalicenses que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão.

Lamine Fawler faz parte dos sub-19, depois de na temporada passada se ter exibido nos sub-16 e sub-17. A recompensa veio já no final da época passada, com a estreia pela seleção nacional sub-16 no Torneio de Desenvolvimento da UEFA.