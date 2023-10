Famalicão distingue empresas pela sustentabilidade ambiental e inovação

Famalicão: Sociedade Columbófila de Joane comemora 42 anos e sonha com uma nova sede

A Sociedade Columbófila de Joane comemora, esta sexta-feira, 42 anos. A festa será assinalada no sábado com a entrega dos prémios da campanha de 2023 e a prenda que a instituição gostaria de receber são as obras nas instalações ou, então, um novo espaço. O atual, um pré-fabricado, não tem condições e chove lá dentro. «Não pedimos muito. Umas paredes ao alto e um telhado por cima, já seria o bastante», pede José Torrinha.

O presidente da direção conta que há conversações com a Junta de Freguesia, que são do conhecimento da Câmara Municipal, «para que seja encontrada uma solução. Existe a promessa de resolver este problema que, no fundo, é uma necessidade reconhecida por todos». Outra necessidade apontada pelo dirigente é ao nível dos transportes. A instituição tem uma carrinha que já acusa a idade e terá de alvo de um conserto «que é avultado».

A Sociedade de Joane vive com as quotizações dos 25 columbófilos, valor parco para as suas necessidades.