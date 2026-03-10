Concelho, Desporto

Famalicão distinguido como “Destino Desportivo Recomendado 2026”

Vila Nova de Famalicão recebeu o título de ‘Destino Desportivo Recomendado 2026’, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, atribuído pela Cidade Social, no âmbito do programa ‘Município Amigo do Desporto’.

Em avaliação, a oferta regular de eventos desportivos, que mobilizam atletas e público de Famalicão e de outras regiões, como a Meia Maratona de Famalicão, o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, a São Silvestre, o Famalicão Dança, o Duatlo, as 24 Horas BTT, o Lap50 Ultra Trail, a Caminhada Concelhia e o Mercado Desportivo, entre outros. Para esta distinção contaram, também, as infraestruturas e equipamentos do concelho ao dispor da comunidade.

Trata-se do reconhecimento à «forte dinâmica desportiva do concelho como impulsionadora estratégica do desenvolvimento turístico e territorial da região», refere o município.

O reconhecimento foi entregue por Pedro Soares, coordenador nacional do programa, ao vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão recebeu, ao longo dos últimos anos, várias distinções: considerado ‘Município Amigo do Desporto’ há nove anos consecutivos, também foi agraciado, em 2025, com o ‘Prémio Excelência Autárquica 2025’, na área do desporto, pelo programa desportivo ‘Mais e Melhores Anos’.

Famalicão: Governo disponível para construção do quartel da GNR

Segundo nota do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o secretário de Estado da Administração Interna mostrou total disponibilidade do Governo para cooperar com a autarquia na construção do quartel da GNR de Famalicão, para «dignificação e valorização desta carreira».

Mário Passos reuniu, na passada terça-feira, 3 de março, com o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia. Um encontro, onde também esteve Hélder Pereira, vereador da Segurança, que serviu para reforçar junto do Governo português a urgência da construção de novas instalações para a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Famalicão.

Recorde-se que o Município tem já sinalizado o local para acolher as novas instalações da GNR de Famalicão, em terrenos municipais localizados no Lugar dos Queimados, na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Ao Secretário de Estado, Mário Passos reafirmou a disponibilidade da autarquia para que se aplique à GNR de Famalicão o mesmo modelo de cooperação que permitiu a requalificação da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Famalicão, concretamente, através da celebração de um contrato interadministrativo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna que permita à Câmara Municipal assumir o lançamento do procedimento concursal da obra, a elaboração do projeto de execução e a posição contratual de dono de obra.

«Os resultados da cooperação que outrora estabelecemos para a reabilitação do edifício da PSP estão à vista de todos e estamos em condições de repeti-la para agora melhorar as condições de trabalho dos militares da GNR, para que possam exercer as suas funções com dignidade, eficácia e motivação», refere, a propósito, Mário Passos.

Por aguardar está, neste momento, o resultado de uma candidatura efetuada que permitirá, no imediato, a concretização de uma intervenção para resolver os problemas mais urgentes que afetam o atual edifício da GNR, que, recorde-se, entre outros problemas tem infiltrações.

Famalicão: Queres ser militar por um dia?

Se tens entre os 13 e os 18 anos, podes vivenciar esta experiência no Regimento de Cavalaria de Braga, nos dias 8 e 9 de abril. Se quiseres “Ser Militar por um Dia” poderás pernoitar no quartel, vestir a farda, marchar, aprender a importância da organização e da disciplina na hora da revista.

Também podes conhecer as diferentes áreas militares, aprender mais sobre a atividade do Exército e participar numa prova topográfica e de orientação.
Podes participar nesta iniciativa, da Associação Desperta e Brinca, com inscrição em https://forms.gle/MhCavmXFgw3vRvCcA

Para mais informações podes contactar o tlm 910 079 212 (WhatsApp disponível)

Famalicão foi à Turquia à procura de ‘Caminhos Para a Inclusão’

Perto de uma dezena de técnicos e voluntários ligados a programas desportivos do Município de Famalicão foram a Konya, na Turquia, para um encontro de trabalho focado no domínio de ferramentas de inclusão e capacitação de grupos de risco.

Uma deslocação inserida no projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ dirigido a jovens oriundos de comunidades migrantes, minorias e etnias.

A comitiva famalicense participou em missões de observação, formações técnicas e troca de boas práticas na área dos desportos de natureza, com destaque para a caminhada e o trekking.

Recorde-se que este foi o segundo encontro de trabalho no âmbito do ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ à cidade turca – que foi Capital Mundial do Desporto em 2023. Foi dinamizado pelo Município de Famalicão, através do pelouro do Desporto, em estreita parceria com a Genç Kültür, organização não-governamental (ONG) turca.

O projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’, cofinanciado pela Comissão Europeia, através do programa Erasmus + Sports, tem por objetivo dotar a equipa técnica e os voluntários de competências técnico-pedagógicas inovadoras.

Famalicão: AMVE conquista quatro pódios nos Trilhos de Mogadouro

A secção de atletismo da AMVE, de Vermoim, foi aos XXII Trilhos de Mogadouro e arrecadou 4 pódios no setor feminino por Mariana Machado, que venceu na distância de 11 km; por Marta Oliveira Carvalho, que ficou em terceiro lugar em F40, sendo a primeira atleta da AMVE na distância de 21 km; Cláudia Pereira terminou na segunda posição, em F50, nos 21 km; Ana Azevedo foi ao terceiro lugar do pódio nos 11 km.

No setor masculino, Roberto Torres e Dario Cruz terminaram em 8.º e 7.º, respetivamente, em M50.

Na corrida da Marginal, Sérgio Rodrigues ficou num excelente 7° lugar em seniores masculinos, estando a recuperar a melhor forma. Tiago Dinis, que acaba de chegar à Associação Moinho Vermoim, ficou em 88° lugar em seniores masculinos.

Famalicão: Sorteio dá 300 euros em vales de compras no comércio de Oliveira Santa Maria

Com o objetivo de apoiar o comércio local, a Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria promove mais um sorteio “Páscoa Feliz”.

Quem fizer compras no comércio local da freguesia, no valor superior a 10 euros, fica habilitado a um sorteio, com prémios em vale de compras. O primeiro são 150 euros; 2.º prémio 100 euros e 3.º leva 50 euros.

O sorteio sai no dia 8 de abril na Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria.

Famalicão: “Poética da Palavra” com espetáculos e oficinas

A programação da Poética da Palavra, que vai no oitavo capítulo, prossegue na próxima sexta-feira, às 21h30, no pequeno auditório, com a apresentação do espetáculo “Agora Noutro Lugar”, com texto de Marine Antunes, encenação de Marco Medeiros e interpretação de Tiago Castro.

No sábado, às 21h30, no grande auditório, será apresentado o espetáculo “Fantasia Sem Abrigo – Uma Trilogia Cómico-Musical”, com texto e encenação de Tiago Mateus.

O café-concerto recebe esta quinta-feira, às 15h00, a primeira mesa-redonda da Poética da Palavra, sobre Dramaturgia, com as intervenções do encenador e dramaturgo Luís Mestre (moderador) e da dramaturga e dramaturgista Raquel S.

Recorde-se que o ciclo de programação especial “Poética da Palavra – Encontros de Teatro” tem por fio condutor a colocação do texto, da voz e o trabalho do ator no centro da criação cénica, com espetáculos, conversas e ações de mediação que exploram diferentes formas de dizer e habitar a palavra.

O oitavo capítulo dos encontros de teatro Poética da Palavra iniciou-se nos dias 4 e 7 de março, com forte mobilização nas várias iniciativas.