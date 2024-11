Famalicão: Doado terreno aos escuteiros de Pedome

Na noite do próximo domingo, a partir das 21 horas, decorre a nona edição da Gala do Desporto. No Pavilhão Municipal serão entregues vários galardões e reconhecidos atletas, técnicos, associações e clubes do concelho, pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2023 e 2023/2024, conforme o calendário de competição das diferentes modalidades desportivas.

Um dos galardões – “Evento Desportivo do Ano” – resulta da votação dos famalicenses, até às 24 horas desta quinta-feira, no portal www.famalicaodesportivo.pt A escolha recai sobre três nomeados: “Guinness World Records: Torneio 20.º Aniversário CX A2D”, “Famalicão Dança 2023 AMCO” e “Rali de Vila Nova de Famalicão 2023”, iniciativas desportivas que, segundo o júri formado por jornalistas, foram os melhores eventos do ano 2023.

O “Evento Desportivo do Ano” é apenas um dos galardões; há mais, mas atribuídos por um júri nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”.

A IX Gala do Desporto terá transmissão em direto, através do Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Recorde-se que, no ano passado, o galardão dos campeões foi entregue a perto de três centenas de atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 27 modalidades desportivas na época 2022 e 2022/2023. Já o “Prémio Excelência”, que premeia a carreira desportiva, foi atribuído ao presidente da SAD do Futebol Clube de Famalicão (FCF), Miguel Ribeiro.

Lista de Nomeados

Associação/Clube Desportivo do Ano: Associação Desportiva Figueiredo’s Runners and Friends; Riba de Ave Hóquei Clube; e Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kungfu

Dirigente do Ano: Anabela Gomes (Academia Gindança); Márcio Sousa (AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão); e Ângelo Lopes (Riba de Ave Hóquei Clube)

Treinador do Ano: Raúl Meca (Riba de Ave Hóquei Clube); Hugo Azevedo (Seleção Nacional Sub-17 Masculina de Hóquei em Patins); e Márcia Ferreira (Seleção Nacional Masculina de Goalball)

Atleta Revelação Feminino: Mafalda Mesquita (Grupo Desportivo Natação Famalicão); Inês Silva (Clube de Xadrez A2D); e Mariana Maciel (Sporting Clube de Braga)

Atleta Revelação Masculino: Paulo Ballas Junior (Famaexplorers); Yago Carrera (Futebol Clube do Porto); e Gabriel Figueiredo (Sporting Clube de Braga)

Árbitro do Ano: Sara Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão); João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão); e Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)