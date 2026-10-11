Este domingo, até às 18 horas, há sabores para provar e saborear na Praça D. Maria II. Trata-se do Mercado Mesa Criativa no qual a gastronomia e os sabores assumem o protagonismo. Doces, salgados, licores, produtos artesanais e alternativas plant-based são propostas desta iniciativa, mais uma da iniciativa municipal Vai à Vila.

A programação inclui, ainda, a atuação da famalicense Helena Fernandes, este domingo, pelas 16h00.

O Mercado Mesa Criativa abriu este sábado e pode ser visitado até às 18h00 deste domingo, em pleno centro da cidade de Famalicão.