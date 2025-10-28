Famalicão: “Doces Intervalos Literários” como forma de acolher na EB Conde de Arnoso

O Agrupamento de Escolas D. Maria II recebeu um grupo de 14 alunos do Istituto Comprensivo Carmagnola 2, da Província de Turim, Itália, acompanhados por 4 docentes. Foi a primeira vez que recebeu um grupo de alunos tão novos, uma vez que tinham entre 9 e 11 anos. Estiveram em Famalicão entre 18 e 24 de outubro, uma semana com atividades, visitas e grupos de trabalho sobre arte e pintura, em articulação com o Clube das Artes e de Robótica e Programação com Lego SPYKE e o apoio dos docentes do Laboratório de Educação Digital.

Durante essa semana, os alunos interagiram uns com os outros, incluindo com os alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica de Gavião, que os receberam de forma calorosa.

Os alunos do Clube Europeu organizaram uma atividade intercultural e prepararam para eles um Quizz com curiosidades sobre Portugal e suas tradições. Por sua vez, os alunos italianos também fizeram uma apresentação sobre a sua escola e sobre o seu país. Foi um importante momento de aprendizagem sobre a cultura de cada um dos países.

A Equipa coordenadora dos projetos Erasmus no Agrupamento de Escolas D. Maria II agradece a todos quantos colaboraram nesta iniciativa.