Famalicão: “Doces Intervalos Literários” como forma de acolher na EB Conde de Arnoso

A equipa da Biblioteca Escolar Conde de Arnoso promoveu mais uma edição do Projeto Supra, dedicado ao ato de “AcoLhER”, no sentido de fortalecer a integração dos novos docentes e reforçar os laços de colaboração entre todos os agentes educativos.
A primeira ação foi no dia 21, durante o intervalo mais alargado, os chamados “Doces Intervalos Literários”, com leitura como acolhimento. “Caderno de encargos sentimentais” e “Máquina de escrever sentimentos”, de Inês Meneses, foram as obras escolhidas. As frases apelavam à importância da integração, do trabalho colaborativo e da entreajuda, da confiança, da motivação e da resiliência, necessárias para todos os professores.