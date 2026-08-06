O Tribunal de Guimarães condenou um homem de 48 anos a dois anos e seis meses de prisão efetiva pelo assalto a um posto de combustível da Repsol, em Pedome, Famalicão, em novembro do ano passado.

Segundo o acórdão, divulgado pelo O Minho, o arguido entrou na loja com o rosto parcialmente tapado e empunhou uma réplica de arma de fogo, que era, na verdade, um isqueiro em forma de pistola. Sob ameaça, conseguiu apoderar-se de 247 euros, além de dois maços de tabaco e um isqueiro.

O coletivo de juízes decidiu ainda que o arguido terá de pagar uma indemnização de dois mil euros a cada um dos dois funcionários do posto. A pena não foi suspensa devido aos antecedentes criminais, uma vez que o homem já tinha sido condenado cinco vezes por crimes de roubo e tráfico.

A companheira do arguido, que permaneceu no carro durante o assalto, foi absolvida.