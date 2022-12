Famalicão: Dois atletas do FAC passam à terceira fase do Open Nacional

Tal como este ano, também no próximo os famalicenses não vão pagar mais pela água que consomem nem pelo serviço de recolha dos resíduos. A garantia é da Câmara Municipal que volta a não refletir na fatura dos munícipes o aumento do custo que as entidades prestadoras destes serviços cobram à autarquia: 2,7% no caso da água e de 25% no tratamento de resíduos. A garantia, contudo, já tinha sido deixada pelo presidente da Câmara na reunião da Assembleia Municipal, da passada sexta-feira.

A atualização das tarifas de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais e Recolha de Resíduos Sólidos estará em discussão na reunião do executivo desta terça-feira. A autarquia vai, então, suportar o aumento de 2,7% dos custos na aquisição dos serviços às Águas do Norte e o aumento do valor da Taxa de Recursos Hídricos e Taxa de Gestão de Resíduos a pagar ao Governo, não aplicando qualquer aumento para o consumidor. Exceção para o 3.º e 4.º escalões das tarifas variáveis, que representam elevados consumos de água, cujo aumento em 2023 se traduz em 6% e 9%, respetivamente, como medida de combate à seca e de incentivo a um consumo moderado de água.

A fatura ambiental dos famalicenses, informa o Município, apenas vai encaixar a atualização das tarifas de saneamento de águas residuais e de recolha de resíduos sólidos urbanos à taxa da inflação, 3%. Neste caso o valor a pagar pela Câmara à Resinorte, fornecedor responsável pelo tratamento de resíduos em Famalicão, aumentará 25%.

«Enquanto a nossa saúde financeira o permitir, tudo faremos para contrariar o aumento acentuado do custo de vida», explicou o presidente da autarquia, Mário Passos, que adiantou que com esta decisão a Câmara Municipal deixa nos bolsos dos famalicenses mais de um milhão de euros.