Famalicão: Dois atletas do GD Natação batem recordes no Meeting de Felgueiras

Rodrigo Pereira e Francisco Silva estiveram em grande destaque ao conseguirem estabelecer novos recordes do Meeting Internacional de Felgueiras, evento que decorreu no passado fim de semana.
Rodrigo Pereira fixou o recorde nos 50 metros livres, com a marca de 22,48 segundos, enquanto Francisco Silva estabeleceu um novo máximo nos 200 metros Costas com o tempo de 1:57.10.
Nesta competição foram, ainda, batidos recordes pessoais, conquistados vários títulos e foram assegurados os mínimos para os Campeonatos Nacionais. Destaque, ainda, para os restantes atletas do GD Natação de Famalicão com diversas prestações acima dos 700 pontos.