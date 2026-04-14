Famalicão: Dois atletas do GD Natação batem recordes no Meeting de Felgueiras

A CESPU promove, entre 17 e 18 de abril, no seu auditório, um seminário sobre Enfermagem do Trabalho, para partilhar experiências e discutir a importância de uma abordagem proativa, preventiva e contínua em contexto laboral.

O programa inclui sessões dedicadas à promoção da saúde física e mental, prevenção de acidentes de trabalho, avaliação de riscos psicossociais e estratégias para ambientes de trabalho mais saudáveis. Os palestrantes vão partilhar as suas experiências profissionais.

«Enquanto o principal foco dos médicos do trabalho é a aptidão para o trabalho, os enfermeiros do trabalho têm como principal desafio a promoção da saúde, procurando garantir bem-estar ao longo da vida profissional, antecipando e prevenindo doenças na terceira idade», destaca Vítor Brasileiro, coordenador pela Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho da CESPU, que organiza este seminário.

A CESPU criou, há cerca de uma década, uma pós-graduação na área da Enfermagem do Trabalho. Esta competência é obrigatória para quem pretende exercer nesta área em concreto, tendo de estar registado na DGS e na Ordem dos Enfermeiros.