Famalicão: Dois atletas do GD Natação são tricampeões nacionais

No domingo, dia 10 de dezembro, foi lançada a construção da “Casa de Arnoso”, um espaço multiusos de Arnoso Santa Maria. Os trabalhos já estão em execução, com demolição do edifício existente; segue-se a construção do novo edifício que terá uma comparticipação do município de Famalicão no valor de 149 mil euros.

Trata-se de um equipamento que permitirá à União de Freguesias de Arnoso Stª Maria, Stª Eulália e Sezures o desenvolvimento de uma programação cultural e a dinamização de diversas atividades de âmbito recreativo. «Estou certo de que será uma obra que marcará o futuro desta comunidade, tão envolvida nas dinâmicas associativas de uma verdadeira União de freguesias», referiu o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que esteve em Arnoso para assinalar o arranque desta infraestrutura.

O espaço multiusos «será palco da atividade das muitas associações deste território do Vale do Este, que quando a obra estiver concluída vão dar vida ao espaço», disse Mário Passos.

O presidente da Junta de Freguesia, Jorge Amaral, fala numa «obra necessária, uma vez que não existe um espaço polivalente que possa receber as atividades culturais e todos os eventos de grande dimensão promovidos pelo tecido associativo local», disse.