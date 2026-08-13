Dois veículos pesados de mercadorias colidiram esta quinta-feira, ao quilómetro 28 da A3, no sentido Valença – Porto. O acidente ocorreu cerca das 17h20 e um dos veículos transportava matérias perigosas.

Os Bombeiros Famalicenses mobilizaram um veículo especial de combate a incêndios, equipado para intervenções com matérias perigosas, além de uma ambulância. A única vítima, um homem que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportada para o Hospital de Braga.

As equipas acompanharam ainda a recuperação da cisterna que transportava a matéria perigosa, de forma a garantir a segurança da operação.

No local estiveram dois veículos e sete bombeiros. A ocorrência foi acompanhada pela GNR, enquanto a concessionária da A3 assegurou a gestão das condições de circulação na via.