Famalicão: Dois carros destruídos na sequência de incêndio em garagem no centro da cidade

Famalicão: João Pedro Afonso com boa prestação no Europeu de Jovens

O Campeonato Europeu de Jovens Sub-08 a Sub-18 2022 decorreu em Antalya, na Turquia, de 6 a 14 de novembro. O xadrez nacional esteve presente com 16 jovens jogadores, um dos quais, João Pedro Afonso, escalão Sub-16, do Clube de Xadrez Associação Académica Didáxis. Neste escalão, com a participação de 103 atletas provenientes de 40 países, João Pedro Afonso (número 88 do torneio, com elo 1734) somou 3,5 pontos, logrando uma performance de elo 2026 e um ganho de 102 pontos elo. O jovem atleta famalicense chegou a causar sensação até à 7.ª sessão, sempre posicionado na primeira metade da tabela classificativa, mas não foi feliz nas duas últimas sessões e terminou no 80.º lugar.

Este torneio é o maior evento xadrezístico jovem realizado na Europa, reunindo mais de 1000 jovens jogadores (mais de 600 masculinos e mais de 400 femininos).

O Clube de Xadrez A2D agradece à Associação Académica da Didáxis, Cooperativa de Ensino Didáxis e à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pelo patrocínio a este atleta famalicense, bem como, ao apoio prestado pelo encarregado de educação e à Federação Portuguesa de Xadrez.