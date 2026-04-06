Famalicão: Dois compassos em Arnoso Santa Eulália

Famalicão: Francisco Silva convocado para a seleção de jovens promessas
O atleta do Grupo Desportivo de Natação, que recentemente se sagrou campeão nacional absoluto, está convocado para o estágio de preparação e avaliação da seleção nacional de promessas aquáticas. O estágio, entre os dias 17 e 19 de abril, decorre no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.
Para este estágio, que visa preparar a seleção nacional para o Troféu Internacional Vila de Gijon, Espanha, foram chamadas 12 potenciais promessas da natação nacional.
Recorde-se que no dia 28 de março, Francisco Silva sagrou-se campeão nacional absoluto de Portugal, nos 100 metros costas. O feito foi conseguido com recorde pessoal (55:47). O título de Francisco foi alcançado em Coimbra, no decurso dos Campeonatos Nacionais Juniores, Sub-21 e Absolutos.
Famalicão: Vinte e cinco compassos em Calendário
No Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, a comunidade paroquial de São Julião de Calendário mobilizou cerca de 150 participantes (jovens e adultos), distribuídos por vinte e cinco compassos, que percorreram todas as ruas da localidade, anunciando Cristo Ressuscitado às famílias.
Na zona pastoral de Nossa Senhora de Fátima, três compassos saíram entre as 09h00 e as 12h30, terminando com a celebração da Eucaristia na capela local.
Já na zona de São Miguel o Anjo, cinco compassos iniciaram o seu percurso às 09h00, prolongando-se até às 13h00, com Eucaristia de encerramento na igreja.
Na área da igreja paroquial, dezassete compassos partiram igualmente às 09h00, percorrendo diversas ruas ao longo da manhã.
Da parte da tarde, pelas 17h45, teve início, no lugar da Castela, um cortejo com os participantes dos compassos que quiseram associar-se, seguindo em direção ao salão paroquial, onde foi celebrada a Eucaristia de encerramento da visita pascal.
No final, o pároco Padre Jorge Ferreira manifestou a sua satisfação pela elevada adesão das famílias que abriram as suas portas à visita pascal, apesar de reconhecer as dificuldades na organização atempada das equipas. ManSanches
Famalicão: EARO com três pódios no Grande Prémio da Páscoa
No passado sábado, a Escola Atletismo Rosa Oliveira participou no 26.º Grande Prémio de Atletismo da Páscoa, em São Salvador do Campo, Santo Tirso.
Na prova organizada pelo Clube de São Salvador do Campo, a equipa famalicense conseguiu a vitória em benjamins A, por Diana Cunha; e o segundo lugar, em infantis e iniciados, por Luís Neto e Vera Ferreira.
Numa tarde de primavera, a EARO levou cerca de vinte atletas, todos nos escalões de formação e com bons desempenhos.
Em pleno domingo de Páscoa, sofás de grandes dimensões são ‘abandonados’ junto a ecoponto em Famalicão
Em pleno domingo de Páscoa, dois sofás de grandes dimensões foram abandonados junto aos ecopontos da Rua 5 de Outubro, ao lado da Escola Júlio Brandão, no centro de Famalicão.
Esta prática é proibida e coloca em causa a limpeza e a imagem da cidade. Recorda-se que a autarquia dispõe de um serviço de recolha de móveis e eletrodomésticos, que pode ser solicitado gratuitamente através de uma chamada telefónica, evitando assim situações de descarte ilegal.
Drible soma 18 distinções nos Prémios Lusófonos da Criatividade e afirma-se como uma das agências mais criativas do mercado
A Drible foi distinguida com 18 prémios nos Prémios Lusófonos da Criatividade, cuja mais recente edição decorreu a 31 de março, em Lisboa, um festival internacional que distingue projetos de design, comunicação e publicidade nos mercados de língua portuguesa.
Os projetos premiados abrangem várias categorias, do branding ao digital, refletindo a consistência do trabalho desenvolvido pela agência e a sua capacidade de construir marcas com impacto e reconhecimento.
Entre os projetos já conhecidos, destacam-se a camisola do Futebol Clube de Famalicão, distinguida com Bronze em Design de Produto e Grand Prix em Campanha de Consciencialização, e a Closum, plataforma omnicanal de SMS e email marketing, premiada nas categorias de Rebranding, Design Corporativo e Imagem Corporativa.
Na área digital, a Drible arrecadou várias distinções, incluindo Prata pelo site da BL Heritage, Bronze pelo mini site Tal Mãe Tal Filha, Bronze pelo e-commerce da Sampedro, Prata na categoria Mini Site para o Grupo Atual e Grand Prix na mesma categoria para a marca Boka.
“Mais do que o número de prémios, este resultado valida uma forma de trabalhar: combinar estratégia, criatividade e execução com critério, consistência e ambição”, refere a equipa da Drible.
Este resultado reflete não apenas o desempenho criativo da equipa, mas uma abordagem que cruza estratégia, execução e consistência ao longo dos projet
Hospital de Famalicão vai ter obras: Novo edifício construído junto à Clínica da Mulher
A Unidade Local de Saúde do Médio Ave prepara-se para avançar com um conjunto de investimentos no Hospital de Famalicão, com o objetivo de modernizar os serviços e reforçar a resposta aos utentes da região.
Entre as principais obras está a construção de um novo edifício de internamento pediátrico, que ficará localizado junto à Clínica da Mulher e da Criança e pretende oferecer melhores condições de atendimento às crianças e às suas famílias. O projeto está a ser desenvolvido em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão.
Está também prevista a criação de um novo bloco cirúrgico de ambulatório, que permitirá aumentar a atividade cirúrgica e ajudar a reduzir os tempos de espera.
As intervenções poderão implicar alterações temporárias no espaço envolvente ao hospital, como a redução de lugares de estacionamento e o abate de algumas árvores, sendo depois compensadas com a requalificação da área exterior.
O plano inclui ainda a renovação de equipamentos médicos e a instalação de três Centros de Diagnóstico Integrado em Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.