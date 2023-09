Famalicão: Dois detidos por condução sob o efeito do álcool

O Team Transfradelos acompanhou Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva na Baja TT Sharish Gin, quinta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que se disputou no passado fim de semana, na região alentejana de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo.

Tiago Reis, ao volante da Toyota Hilux T1+, foi segundo classificado, resultado que coloca o piloto famalicense em boa posição para reconquistar o título nacional absoluto.

Daniel Silva, que se apresentou com um novo Can Am T3 Plus e, também, com um novo navegador, Hugo Lopes, enfrentou vários problemas que condicionaram «o ritmo até final. Gostávamos muito de ter terminado um pouco mais à frente, mas fizemos uma adaptação ao carro e esperamos melhorar nas próximas provas», referiu o piloto que terminou na nona posição, entre a categoria T3 e na 22ª posição da geral.

Edgar Reis abandonou a prova no primeiro Setor Seletivo com um braço de direção partido. «Uma frustração numa fase ainda prematura da corrida. Mas faz parte, não foi o regresso que estávamos à espera, mas vamos regressar já na Baja do Oeste, dentro de duas semanas», disse Edgar Reis.