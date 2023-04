Famalicão: Dois detidos por condução sob o efeito do álcool, furto de viatura e tráfico de droga

Na noite desta terça-feira, pelas 23H50, a PSP deteve dois indivíduos, um do sexo masculino e outro feminino, com 32 e 29 anos de idade, por condução sob o efeito do álcool, condução ilegal, furto de viatura e tráfico de droga.

No decurso de uma ação de patrulhamento automóvel, na Avenida 9 de Julho, na cidade de Vila Nova de Famalicão, os agentes deram ordem de paragem a uma viatura, tendo o condutor sido submetido ao teste do álcool, apresentando uma TAS de 2,36 g/l no sangue. Nesta abordagem policial, foi ainda verificado que a viatura havia sido furtada e o suspeito também não tinha carta de condução. Acresce que, numa regista de segurança, os polícias encontraram na posse da mulher haxixe para cerca de 126 doses, que lhe foram apreendidas.

Os detidos serão hoje, quarta-feira, presentes junto das Autoridades Judiciais, para aplicação das medidas de coação.