Famalicão: Dois detidos por conduzirem sem carta

Num fim de semana com muitos jogos e deslocações difíceis, as equipas do FAMABASKET tiveram jogos muito equilibrados, nos quais algumas equipas estiveram em bom nível e outras um pouco abaixo do que é normal. Os mini-12 tiveram uma jornada do Torneio Mário Costa, com a receção ao GDAS, num jogo que serviu para rodar todos os jogadores e ganhar experiência.

As equipas sub-14 estiveram em bom nível. A equipa feminina venceu o GDAS, em Braga, 22-23, num jogo decidido apenas no último minuto. Já a equipa masculina não conseguiu vencer o SC Maria da Fonte (56-60), apesar de ter demonstrado um evolução positiva.

A equipa sub-16 feminina esteve longe dos índices normais e foi derrotada pelo GDAS (42-26). A formação masculina também esteve muito apática na deslocação a Ribeirão, no primeiro jogo da segunda fase do distrital. Contudo venceu, por 50-59.

No escalão sub-18, a equipa feminina deslocou-se à Póvoa de Lanhoso para defrontar a líder da prova e, apesar da boa atitude, não conseguiu contrariar a equipa mais forte (61-30). Já a equipa masculina deslocou-se a Braga, para defrontar o GDAS B, e não foi capaz de manter a vantagem no marcador até ao final do jogo que ficou marcado por diversos erros da arbitragem e oficiais de mesa, que poderão ter influenciado o resultado (55-52)