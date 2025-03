Famalicão: Dois detidos por danos em viatura

No passado sábado, na fase final do triatlo técnico nacional, Francisco Fernandes sagrou-se campeão do escalão sub-16 (60 metros barreiras, lançamento do peso, salto em comprimento), com um novo recorde regional de 1975 pontos, tendo estabelecido também a melhor marca regional nos 60 metros barreiras com 8´´.80.

A equipa famalicense esteve representada com 3 atletas (de 6), em representação da Associação de Atletismo de Braga, na competição que decorreu no Complexo Desportivo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Lisboa.

Carolina Sousa, no triatlo de sub-18 (60 metros barreiras, salto em altura, lançamento do peso) foi sexta, com 1771 pontos; e Miguel Filipe, foi nono nos sub-14 (60 metros, salto em comprimento, lançamento do peso) com 1031 pontos.

Estes atletas foram determinantes para a classificação coletiva da Associação de Atletismo de Braga que foi terceira, atrás da Associação de Atletismo de Lisboa (1ª) e da Associação de Atletismo de Santarém (2ª).

No âmbito da campanha “Viva o Atletismo”, dinamizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, foram entregues os prémios da classificação coletiva do salto em altura em sala, onde a Associação Papa Léguas voltou a destacar-se, conquistando o terceiro lugar coletivo nacional, entre 115 equipas classificadas. Completaram o pódio a formação do Sporting Clube de Portugal (1º) e da Juventude Vidigalense (2º).

Esta classificação resulta do somatório dos pontos alcançados, nas fases regionais, pelo melhor atleta sub-14, sub-16 e sub-18 de ambos os géneros.