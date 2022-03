Famalicão: Dois detidos por posse ilegal de armas

O FC Famalicão vai deslocar-se ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para defrontar o Vitória SC. A partida a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin desenrola-se este domingo, a partir das 20h30. O treinador do FC Famalicão, Rui Pedro Silva acredita que o confronto será «bastante exigente», mas que todos vão poder «assistir a um bom espetáculo».

A equipa famalicense arrecadou três vitórias nos últimos três jogos. Perante a consecutiva soma de pontos, o treinador declara que «sabemos do momento bom que vivemos, mas vivemos este momento pela consistência que mostramos de jogo para jogo, pelo equilíbrio que sentimos, quando estamos no treino e pelo rigor dos atletas». Por isso, prossegue, «não olho muito para o que está para trás. Olho para o presente. E é olhando para o presente que foco a nossa equipa só no próximo jogo», explicou.

Segundo Rui Pedro Silva, a formação vive um «momento de pressão e de exigência interna», asseverando que «independentemente do estádio e do adversário que vamos defrontar, queremos consolidar o nosso jogo» e a próxima partida é mais uma oportunidade «para darmos esse passo enquanto equipa», adicionou.

Mesmo perante um Vitória SC que soma três derrotas consecutivas, o treinador do Famalicão espera «um bom jogo de futebol, porque vamos ter duas boas equipas, bons adeptos, e, por isso, acredito que vamos assistir a um bom espetáculo». Rui Pedro Silva espera que a formação adversária tente desequilibrar o FC Famalicão. Contudo, o seu conjunto trabalhou para estar «preparado, independentemente das dificuldades que o adversário possa provocar. O Vitória é um clube grande. Coloca pressão e tem um estádio que consegue transformar jogos e, acima de tudo, é uma equipa com muita qualidade individual», admitiu. «Espero ter a nossa equipa preparada para esse ambiente», acrescentou.

O FC Famalicão não vai contar com o contributo de Ivo Rodrigues, lesionado frente ao CD Tondela. Quanto a outros lesionados – Diogo Figueiras, Heriberto, Rúben Lima, Junior Kadile e David Tavares – também ausentes do último jogo, o treinador do Famalicão não deu certezas sobre a sua total recuperação.