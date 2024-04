Famalicão: Dois detidos por tráfico de droga

Amadeu Dinis, presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), Carlos Vieira, da Católica Porto Business School, Vitor Freitas, CEO da Leica, e Renato Cunha do Restaurante Ferrugem e ex-aluno do Ensino Profissional participam num encontro que visa debater o ensino profissional e a sua importância na competitividade das empresas e do território.

A iniciativa, que terá lugar na segunda-feira, dia 29, às 18 horas, no auditório da CESPU, é dirigida a profissionais, empresários, pais e encarregados de educação, bem como alunos e professores.

O concelho de Famalicão tem, assumidamente, no Ensino Profissional uma das suas maiores apostas na área da Educação, pelo que o debate far-se-á em torno da atratividade e valorização da formação profissional e do impacto que tem em vários vetores, como a competitividade, criação de emprego qualificado e crescimento da economia local e regional.

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas através do link: https://forms.gle/65QdR8wiP1pRX9gy9

Através da Rede Local de Educação e Formação, o Município de Famalicão tem definida «uma estratégia alinhada com o que é o diagnóstico de necessidades de formação, que procura responder aos perfis identificados pelas empresas, com oferta nas várias escolas e centros tecnológicos especializados existentes no concelho».

A Câmara Municipal assinala, ainda, que tem desenvolvido «um trabalho sistematizado com os alunos do Ensino Básico e Secundário para que conheçam melhor a oferta formativa e para que sejam capazes de realizar escolhas vocacionais esclarecidas». Desta ação resultam diversas iniciativas, como oficinas de desenvolvimento de competências de empregabilidade, ‘Opendays’ em mais de 60 empresas parceiras dos projetos educativos, miniestágios, conversas com profissionais ou oficinas de empreendedorismo.

Como reflexo desta estratégia municipal, nota, ainda, para a campanha “Profissional de Primeira”, lançada recentemente e que posiciona o Ensino Profissional «como primeira escolha e escolha de primeira qualidade enquanto ensino gerador de ‘profissionais de primeira’, capaz de responder aos desafios do mercado de emprego e ao crescimento da economia empreendedora de Vila Nova de Famalicão».