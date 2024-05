Famalicão: Dois dias para celebrar o Dia Mundial da Criança

No próximo fim de semana, o Parque da Devesa volta a ser palco das comemorações do Dia Mundial da Criança, com a garantia de muita brincadeira e animação para toda a família.

No sábado e domingo, o pulmão verde da cidade volta a ser “O Lugar do Sonho” com várias oficinas – criatividade e expressão artística, leitura e escrita -, atividades desportivas, jogos, música, teatro, pinturas faciais, e muito mais.

A celebração, promovida pela Câmara Municipal em parceria com diversas entidades locais, decorre sob o tema “Tempo de Brincar”.

As atividades arrancam às 10h00, com intervalo entre as 13h00 e as 14h30 para a “Hora do Picnic no Parque”. Entre as 14h30 e as 18h30, estão programadas visitas orientadas à exposição “Insetos em Ordem”, patente na Casa do Território.

Todas as iniciativas são gratuitas.