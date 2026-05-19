Famalicão: Dois famalicenses vão representar Portugal no Campeonato do Mundo

Na lista final divulgada esta terça-feira pelo selecionador nacional, Roberto Martínez, constam os nomes de dois famalicenses que, assim, integram a convocatória para o Mundial que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá.

Tomás Araújo, central do SL Benfica, soma três internacionalizações e irá estrear-se numa fase final, depois da estreia na Liga das Nações frente à Croácia, no dia 18 de novembro de 2024. O jogador tem vindo a ganhar espaço na seleção nacional e é visto como uma opção de futuro para o setor defensivo; na época que terminou este fim de semana, soma 41 jogos e fez um golo.

Já Ricardo Velo, o guarda-redes do Gençlerbirliği, clube da Turquia, conta já com uma internacionalização, conquistada na última pausa para seleções, no jogo frente aos Estados Unidos. O guardião tem sido uma das figuras em destaque no seu clube, o que lhe valeu a chamada à seleção; esta época realizou 28 jogos.

Recorde-se que a Seleção Nacional tem estreia marcada no Mundial frente ao Congo, no dia 17 de junho, às 18h00. Depois, à mesma hora, mas no dia 23, defronta o Uzbequistão e, para terminar a fase de grupos, joga no dia 28 de junho, às 00h30, frente à seleção da Colômbia.

Tiago Torres