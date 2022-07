Famalicão: Dois feridos em acidente na A3

«Um sucesso de enorme relevância que não pode passar despercebido e daí este nosso reconhecimento público», assim classifica o presidente da Câmara Municipal a subida do Riba d´Ave Hóquei Clube à primeira divisão.

O plantel, treinador e dirigentes foram recebidos, esta sexta-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho, e Mário Passos analisou o sucesso desportivo ribadavense «como um exemplo que deve contagiar outros projetos, sejam de que índole forem».

O autarca, acompanhado pelo vereador Pedro Oliveira, esteve à conversa com os jogadores e elogiou-os «pela capacidade de superação e sacrifício» que teve como resultado «ultrapassar obstáculos e alcançar a subida».

Reiterando – agora aos dirigentes – o apoio municipal, Mário Passos deu conta do quanto importante é este registo desportivo do Riba d´Ave «para a promoção do concelho e, particularmente, para a vossa vila. Vamos ouvir, ainda mais, o nome do concelho fora do território. Parabéns pela subida que traz ganhos desportivos, mas também económicos», agradeceu Mário Passos assinalando que na principal divisão nacional, que é considerada o melhor campeonato do mundo, «há duas equipas famalicenses. Isso enche-nos de orgulho».

O presidente do clube agradeceu o apoio municipal, «bem como o convite para estarmos aqui. É muito importante sentirmos este reconhecimento por parte do presidente da Câmara, um profundo conhecedor da nossa e outras realidades, dado que no passado foi o vereador do Desporto». Ângelo Lopes recorda as dificuldades vividas «porque tudo é feito por carolice por uma enorme equipa que trabalha pela grandeza do RAHC». Já a subida «foi o melhor que podia acontecer à vila», um feito ensombrado pelo recente falecimento do diretor desportivo, Vítor Pereira. «Foi e é uma tristeza imensa o seu desaparecimento».

A nova época já está em curso. O treinador Raul Meca, «do qual gostamos muito» é para continuar, bem como a maioria do plantel.

Com as saídas já anunciadas de Renato Castanheira e Miccoli o clube procura dois reforços. Ângelo Lopes diz que é para «continuar a apostar em jovens valores e projetá-los, como temos feito, no hóquei em patins nacional. Levava todo o plantel para a primeira divisão, mas alguns tiveram outras opções»