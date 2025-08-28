Concelho, Sociedade

Famalicão: Dois feridos em acidente que obrigou ao corte da estrada Famalicão – Póvoa em Cavalões

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um de passageiros, na Rua Doutor Araújo Carneiro, em Cavalões.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que assistiram as vítimas, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o transporte para o Hospital de Famalicão.

A situação obrigou ao corte da estrada nacional 206, durante o socorro.

Imagem: B.V.Famalicenses

Água contaminada afasta banhistas de seis praias da Póvoa de Varzim

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recomendou esta quinta-feira que não se tomem banhos em seis praias da zona norte da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado por causa de bactérias encontradas na água, com níveis acima do permitido. As praias afetadas são as do Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel e Lagoa I e II.

Segundo a Polícia Marítima local, os resultados vieram das análises de rotina feitas pela APA. A zona abrangida vai desde as piscinas da Varzim Lazer até um pouco a norte do Hotel Vermar.

Famalicão: Homem é atropelado na N206 e fica em estado grave

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em estado grave depois de ser colhido por um automóvel, na estrada nacional 206, em Vale São Cosme, Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 19h35, sendo que para o local foram acionados os BVFamalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: «Não sofrer golos dá-nos confiança»

Otar Mamageishvili, atleta do FC Famalicão, antevê um jogo difícil frente AFS, no sábado, às 18 horas, em Vila das Aves, mas está confiante «pelas nossas ideias e atitude dentro de campo». Em declarações ao clube, promete que a equipa irá dar o seu melhor para arrecadar os três pontos. «Não sofremos golos e isso dá-nos confiança», analisa o médio georgiano, que esta época foi utilizado duas vezes, frente ao Santa Clara e ao Gil Vicente, na qualidade de suplente.

Na segunda época em Famalicão, o médio confessa que já está integrado e que se sente bem, perfeitamente adaptado «às ideias do mister e à forma de jogar dos colegas». Entre risos, diz que o «meu condutor e melhor amigo (dito em língua portuguesa)» é Gil Dias, que «está sempre feliz e isso é importante. Ajuda sempre quando chegam novos jogadores».

Sobre a sua atitude em campo, Otar Mamageishvili garante que dá «sempre o seu melhor» na perseguição aos objetivos coletivos.

Em declarações ao clube, não esquece o contributo dos adeptos, pelo apoio constante em todos os jogos. «Todos juntos faremos uma equipa melhor», desafia.

O FC Famalicão soma sete pontos nas três partidas já disputadas, contra apenas um do AFS, conquistado no último domingo, em Braga.

A equipa de Hugo Oliveira ainda não sofreu golos, enquanto que a equipa de José Mota já sofreu sete.

Foto. FC Famalicão

Famalicão: Padre Fernando Torres toma posse este sábado em Brufe e no domingo em Santo Adrião

As eucaristias de tomada de posse do novo pároco, Pe. Fernando Torres, nas paróquias de Santo Adrião e São Martinho de Brufe, decorrem este sábado e domingo

Em Brufe é este sábado, às 19h15, na igreja paroquial, enquanto que em Famalicão (Santo Adrião), na Nova Matriz, a cerimónia está marcada para a manhã de domingo, às 11h15.

Fernando Torres vai assumir funções, após a saída do padre Francisco Carreira que, a partir de setembro, prossegue a sua formação teológica em Roma.

Ordenado em 2017, o Pe. Fernando Torres traz consigo a experiência pastoral vivida no Arciprestado de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, onde liderou várias comunidades e esteve recentemente à frente da paróquia de Santa Maria de Bagunte.

Famalicão: Joane visita Esposende e Oliveirense recebe o Santa Maria

No próximo fim de semana joga-se a segunda jornada da bigONE Pró-Nacional da AF Braga. No sábado, às 16 horas, a Oliveirense recebe, no Estádio de Ribes, o Santa Maria FC, enquanto que o Joane visita, no domingo, às 16 horas, o Esposende.

Na jornada inaugural, a equipa joanense empatou, 1-1, na receção ao Vieira, enquanto que os oliveirenses perderam, 1-0, em Prado.

Os adversários da segunda jornada tiveram resultados distintos na ronda de abertura. O Santa Maria, em casa, perdeu, 1-2, com o Maria da Fonte, enquanto que o Esposende foi vencer, 1-3, em casa d´Os Sandinenses.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer Centro Intergeracional com bosque

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, quer construir um Centro Intergeracional, a que denomina Gerações com Sentido. Já tinha revelado este propósito, agora especifica que o mesmo tem que ter creche, centro geriátrico, unidade de cuidados continuados, um centro de dia para seniores com demência e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, uma casa de repouso/apoio para cuidadores informais e ainda uma piscina e ginásio adaptados a todas as idades.

Em comunicado, realça que o objetivo do projeto «é cuidar de todas as gerações, unir crianças, seniores e famílias e dar dignidade a quem cuida e a quem precisa de cuidados». Acrescenta que «este é mais do que um projeto social. É um novo rumo para o concelho. Uma nova vida para as famílias. Porque Vila Nova de Famalicão pode – e deve – ser pioneira. Porque Vila Nova de Famalicão merece mais. Este é um compromisso real e eu estarei sempre ao lado dos famalicenses», afirma Eduardo Oliveira.

O projeto inclui, ainda, bosque da família, um espaço de sustentabilidade, onde «todas as crianças que nascerem em Vila Nova de Famalicão terão a oportunidade de plantar a sua própria árvore – um gesto simbólico que representa o compromisso com o planeta, a ligação ao território e a esperança no futuro. Essa árvore crescerá com elas, será um marco da sua história e da história do nosso concelho» refere.

Por fim, Eduardo Oliveira revela o projeto Loving Planet, uma das três iniciativas inovadoras que integram este novo espaço – além da Casa Memória Viva e do Projeto Cuidar Maior – e que promovem o cuidado, a inclusão, a saúde mental e o bem-estar.