Na chuvosa tarde deste domingo, a equipa feminina do FC Famalicão conseguiu a primeira vitória no campeonato nacional feminino. A contar para a quinta jornada da Liga BPI, as famalicenses venceram, 2-0, o Clube Albergaria.

Diana Meriva, aos 42 minutos, e Kleydiana Borges, aos 67 minutos, foram as autoras dos golos perante um adversário que, desde os 32 minutos, jogou em inferioridade numérica.

O Famalicão, que na próxima jornada recebe o Torreense, tem agora 3 pontos e menos uma partida.