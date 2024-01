Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na Avenida Principal, freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o sinistro aconteceu cerca das 08h25, nas proximidades da igreja, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR tomou conta da ocorrência.