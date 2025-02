Famalicão: Dois feridos em violenta colisão entre veículos na N206 (Joane)

Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu este sábado aos 87 anos, teve uma ligação significativa a Vila Nova de Famalicão e ao Futebol Clube de Famalicão.

A relação do histórico presidente do Futebol Clube do Porto com o concelho remonta à sua infância. Durante a juventude, Pinto da Costa passava férias em Santiago de Antas. Foi ali, aos oito anos, que assistiu ao seu primeiro jogo de futebol, um momento que o marcou e que o aproximou ainda mais do desporto que viria a moldar a sua trajetória.

Mais tarde, essa ligação a Famalicão e ao seu clube reforçou-se quando Pinto da Costa se tornou sócio honorário do Futebol Clube de Famalicão. O dirigente participou ativamente em momentos importantes da história do clube, como as celebrações de promoções e a inauguração do Estádio Municipal, demonstrando sempre o seu carinho e respeito pela instituição.

À Cidade Hoje, o antigo presidente portista revelou que, no seu museu privado, só tem duas prateleiras para guardar lembranças de outros clubes que não o Porto; uma dessas prateleiras está totalmente dedicada a recordações do F.C.Famalicão.