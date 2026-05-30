Famalicão: Dois feridos em violenta colisão na A3

Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD, nas diretas do partido que decorreram este sábado. Também foram eleitos os Delegados ao 43 Congresso e a comitiva famalicense, liderada por Paulo Reis, será a segunda maior a nível nacional.
Montenegro era candidato único e conseguiu 94,8 por cento dos votos, num ato eleitoral que teve uma elevada taxa de abstenção.
Na Concelhia de Famalicão, a segunda maior do país, Montenegro alcançou 91,9%.
Também foi eleita a lista de Delegados ao Congresso, que vai decorrer de 20 a 21 de junho, em Anadia.
Em Famalicão, a lista A, única a votos, encabeçada pelo líder da Concelhia, Paulo Reis, recebeu 96,7.
O PSD famalicense leva 23 delegados ao 43. Congresso, sendo a segunda maior representação na “reunião magna” social democrata marcado para junho.