Famalicão: Dois feridos em violenta colisão na A3

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma violenta colisão entre várias viaturas, na A3, em Famalicão.

O acidente aconteceu na freguesia de Cabeçudos, cerca das 05h15 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão.

As vítimas foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital local.

Imagem: B.V.Famalicão