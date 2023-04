Dois feridos graves em despiste no Rali de Famalicão

Ao final da tarde deste sábado registou-se um acidente grave, no decorrer da 4ª PEC do Rali de Famalicão.

Cerca das 19h00, o carro 36, pilotado por Maria Costa com o apoio do navegador Octávio Araújo entrou em despiste e colidiu com violência contra um muro.

O acidente, na freguesia de Arnoso Sta Eulália, teve uma resposta muito rápida dos meios do socorro, sendo que em instantes foram acionados para aquele local os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses, apoiados pela Viatura de Emergência e Reanimação (VMER).

As vítimas foram transportadas com ferimentos graves para o Hospital de Braga.