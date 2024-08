Famalicão: Dois feridos graves em acidente de viação na vila de Joane

Esta quarta-feira, começou a ser distribuída a nova edição do Boletim Municipal de Vila Nova de Famalicão que tem em destaque as vivências dos seniores do concelho e as políticas municipais que promovem um envelhecimento ativo.

No editorial da publicação, Mário Passos, o autarca local faz um agradecimento “devemos (aos seniores) um enorme obrigado pela força que sempre tiveram … por tudo o que fizeram pelas nossas famílias e pelo nosso concelho, mas sobretudo por tudo aquilo que ainda representam”.

O novo boletim municipal aborda ainda “um conjunto de intervenções estruturais” para o futuro do concelho, nomeadamente, a reabilitação e ampliação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, as Unidades de Saúde Familiar que vão nascer, a futura Residência de Estudantes, entre outras.

O primeiro Boletim Municipal de 2024 dá espaço ainda ao ano em que Famalicão é Região Empreendedora Europeia e à obra de Camilo Castelo Branco, com destaque para as comemorações do bicentenário do nascimento do autor, assinalado até 16 de março de 2025.

São 72 páginas que espelham um concelho que “continua a trilhar um caminho de progresso e desenvolvimento, fruto de uma comunidade imparável, mas também de uma Câmara Municipal que se mantém focada em ultrapassar desafios, em concretizar ambições e projetar o futuro com os olhos postos na qualidade de vida dos famalicenses”, afirma o Presidente da Câmara Municipal.

O Boletim Municipal já está a ser distribuído por todo o concelho e estará também disponível para levantamento em vários pontos municipais. A sua consulta e leitura pode ser feita ainda de forma digital em www.famalicao.pt/boletins-municipais