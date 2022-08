Na terceira jornada da Liga Portugal Bwin, o Futebol Clube de Famalicão foi até ao Estádio Cidade de Barcelos para empatar com o Gil Vicente.

A equipa de Rui Pedro Silva ainda conseguiu marcar um golo que acabaria por ser anulado após análise do VAR.



No próximo domingo o Futebol Clube de Famalicão disputa a 4ª jornada do campeonato e recebe os açorianos do Santa Clara. A partida está marcada para 15h30, no Estádio Municipal.