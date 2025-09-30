Famalicão: Dois feridos, um deles grave, após colisão entre carro e mota

A equipa famalicense composta por João Pedro Sousa e Tiago Silva participou pela primeira vez no Vizela Motor Festival, no último fim de semana, num evento que atraiu milhares de visitantes.

A estrutura competitiva foi exigente, com cinco especiais de classificação pela manhã e duas passagens pela super especial citadina durante a tarde. No final da prova, a dupla de Famalicão terminou em 6º lugar na classificação geral, garantindo ainda o 2º lugar entre os FWD e sendo os mais rápidos entre os carros da sua classe.

“Foi um rali de altos e baixos, mas conseguimos dar a volta e terminar em grande plano. Estamos satisfeitos com o resultado e com a evolução que temos vindo a mostrar”, destacou o navegador Tiago Silva.

Para João Pedro Sousa, o balanço também é positivo “o público de Vizela deu um ambiente fantástico à prova e sentimos sempre o apoio dos nossos patrocinadores e amigos. Este resultado é para eles, porque é com estas participações que conseguimos também projetar a imagem de todos os que acreditam no nosso projeto”.