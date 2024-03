Está aberta mais uma edição do JUMP – concurso de novos negócios promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do Famalicão Made IN e em parceria com a UPTEC- Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

A edição deste ano do JUMP está aberta à apresentação de projetos de novos negócios e ideias criativas e inovadoras na área da “Transição Verde e Digital”.

Desde a primeira edição em 2019, o concurso tem procurado que promover a cultura empreendedora de desenvolvimento de novos projetos, atrair e captar novas empresas ou a criação de novas ideias e projetos de elevado potencial de negócio, através da facilitação do acesso a mecanismos de financiamento adequados, assim como a parcerias de negócio estratégicas.

“Somos um território marcadamente empreendedor e estamos empenhados em promover políticas públicas que promovam oportunidades, que incentivem à inovação e à criatividade” refere a propósito o presidente da Câmara Mário Passos. O autarca salienta ainda o envolvimento do universo empresarial “que patrocina o concurso” e da UPTEC ”que connosco partilham uma visão estratégica para o território, de incentivo à inovação e empreendedorismo”.