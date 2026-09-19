Um homem de 83 anos foi abordado por dois indivíduos que lhe levaram três anéis, na última semana, na Rua do Talvai, em Famalicão.

Os dois homens terão abordado o idoso, que costuma passar diariamente naquele local, à mesma hora, no caminho para casa. Para ganhar a sua confiança, afirmaram conhecer familiares da vítima. Depois, conseguiram apoderar-se de três anéis que o homem tinha consigo e fugiram do local.

O idoso ficou em pânico e percorreu o caminho até casa, onde depois explicou o ocorrido aos familiares.

A situação foi tornada pública depois de, durante esta semana, ter sido registado um caso semelhante em Vermoim, na Avenida João XXI. Também aí, dois homens terão recorrido à mesma técnica para ganhar a confiança de uma mulher e conseguiram levar-lhe vários anéis.