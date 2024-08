Famalicão: Dois jogadores chamados a estágio da Seleção Nacional sub-15

Yassir Zabiri é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O jovem avançado marroquino, de 19 anos, chega do Union Touarga e assinou contrato para as próximas quatro temporadas.

O jogador foi uma das revelações da última edição do campeonato de Marrocos, prova em que cumpriu a estreia aos 18 anos. O avançado contribuiu com golos para o 5.º lugar do Union Touarga. A veia goleadora revelou-se, ainda, ao serviço da seleção sub-20, com 8 golos em 12 internacionalizações.

«Muito orgulhoso» por estar no Famalicão, «clube que aposta nos jovens jogadores», o atleta revelou-se, ainda, «muito entusiasmado por iniciar a primeira experiência no futebol europeu, ao serviço de um clube que se tem destacado nas últimas temporadas».

O avançado está, por isso, «ansioso para começar a disputar um campeonato com um nível diferente do marroquino» e garantiu estar disposto «a dar o máximo para evoluir e poder retribuir toda a confiança que o clube depositou nas minhas capacidades».