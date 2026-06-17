Famalicão: Dois jogadores famalicenses na estreia de Portugal no Mundial

A Seleção Nacional inicia hoje a sua caminhada no Mundial, frente à República Democrática do Congo, partida com início marcado para as 18h00, em Houston, nos Estado Unidos.
Roberto Martínez conta com dois famalicenses na convocatória: Ricardo Velho e Tomás Araújo.
O guarda-redes emprestado pelo Farense ao Gençlerbirliği é o quarto guarda-redes na hierarquia da Seleção e dificilmente será opção para este encontro. O jogador regressará a Faro na próxima época, uma vez que o contrato de empréstimo termina no final do mês de junho. Na temporada 2025/26, somou 2.435 minutos distribuídos por 28 jogos.
Em sentido inverso está Tomás Araújo, o defesa central do Benfica pode estrear-se em Campeonatos do Mundo e logo como titular, depois de Martínez ter confirmado, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que Rúben Dias se encontra indisponível. O defesa natural de Vila Nova de Famalicão é o único central destro disponível e poderá, assim, formar dupla no eixo defensivo com Gonçalo Inácio ou Renato Veiga, as outras duas opções de raiz para o centro da defesa.
Na época 2025/26, Tomás Araújo contabilizou 2.934 minutos em 43 jogos, tendo apontado um golo e duas assistências. Neste mercado de transferências, o internacional português tem sido associado a vários clubes de topo, entre os quais o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Chelsea.
Portugal participa pela nona vez numa fase final de um Campeonato do Mundo. A melhor classificação foi alcançada logo na estreia, em 1966, quando a equipa das quinas terminou no terceiro lugar.
Também o árbitro, João Pinheiro, que reside no concelho entra em campo esta quinta-feira. Vai arbitrar o confronto entre a Bósnia e Suíça.