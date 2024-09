Famalicão: Dois xadrezistas da Didáxis representam Portugal em Espanha

Na sexta jornada da pró nacional da AF Braga, a atenção esteve no dérbi entre a AD Ninense e a AD Oliveirense, partida que terminou empatada a três golos. A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 3 minutos, de grande penalidade, por Rui Torres, mas os oliveirenses viraram o marcador, com golos de Nuno Silva, aos 19 e 23 minutos. A reação do Ninense foi pronta e, um minuto passado, empata o jogo, por João Rodrigues.

Na segunda parte, o Ninense voltou a assumir o comando do marcador, novamente de grande penalidade e por Rui Torres mas, já nos descontos, Daniel Alves marcou o golo do empate.

Já o Ribeirão, que recebeu o Ponte, foi novamente goleado, por 5-0. A equipa ribeirense, que tem menos um jogo, já sofreu 23 golos e apenas regista dois marcados.

Na classificação, a Oliveirense é sétima, com 9 pontos; o Ninense, com 7 pontos, é décimo segundo. O Ribeirão é último e sem qualquer ponto. Na próxima jornada, novo dérbi, desta feita entre o Ninense e o Ribeirão, enquanto que a Oliveirense recebe o Vila Chã.

Na divisão de honra, jornada quatro, o Bairro perdeu, 1-0, em casa do S. Cristóvão e o Lousado, 2-1, no reduto do Arões. A equipa de Bairro mantém os três pontos, enquanto que o Lousado ainda não pontuou. Próxima jornada: Lousado-Torcatense e Bairro-Antime.

1.ª eliminatória da Taça

As equipas que competem na 1.ª divisão, cujo campeonato ainda não começou, jogaram a primeira eliminatória da Taça. A UD Calendário perdeu, 2-0, em casa do Gémeos; derrota, também, para o Louro, 0-1, com o Pedralva. O Fradelos continua na prova depois da vitória, 1-2, sobre o Operário Campelos. A mesma sorte não teve o Ruivanense que foi goleado, 4-1, pelo Gandarela. O Mouquim, nas grandes penalidades (2-4), eliminou o Estrelas de Faro. O S. Cosme e o Operário também seguem para a segunda eliminatória depois das vitórias, 3-1 e 2-1, sobre o Infias e o Serafão.