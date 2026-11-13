Este fim de semana joga-se mais uma eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino. O FC Famalicão, tal como nas rondas anteriores, vai jogar a terceira eliminatória em casa. O jogo é este domingo, às 14 horas, no campo n.º 1 da Academia. O adversário é o Real SC, formação que também milita na 2.ª divisão, liderando a série sul só com vitórias nos 5 jogos disputados. Já o conjunto famalicense é segundo da série norte, com 10 pontos.
Quanto ao percurso na Taça de Portugal, o conjunto treinador por Paulo Silva eliminou o Ferreirense e Estrela da Amadores, por 3-0 e 7-0, respetivamente. O Real eliminou o CAC e o FC Parada, por 8-0 e 13-0, respetivamente.