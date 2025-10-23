Concelho, Desporto, Futebol

Famalicão: Domingo há jogo grande em Nine

A sétima jornada da série A da divisão de honra da AF Braga tem, este domingo, um jogo de grande cartaz e que por tradição arrasta muito público.

Ninense e Viatodos, equipas de freguesias vizinhas, defrontam-se a partir das 15 horas, no Complexo Desportivo da AD Ninense.

A equipa da casa, com menos um jogo, soma 11 pontos e ocupa o terceiro lugar, a dois do líder, o Forjães, enquanto que o Viatodos, também com uma partida a menos, soma 7 pontos e ocupa o sétimo lugar.

Na série B, também no domingo, às 15 horas, o Operário recebe o Gandarela e o Bairro o Santo Adrião.

 

Ex-jogador do FC Famalicão promove treino de futebol para amputados

Miguel Barbosa continua apostado na promoção do futebol para amputados em Portugal e, pela segunda semana consecutiva, promove um treino aberto, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. O treino decorre este sábado, a partir das 16 horas.

O jovem de 21, ex-jogador do FC Famalicão, pelo qual se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro deste ano, e ficou sem uma perna.

Miguel, que no final de setembro passado foi recebido, no Centro de Treinos do FC Famalicão, jogou no clube durante quatro épocas.

Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

Famalicão reconhecido como o concelho com mais Eco-Escolas do país

O concelho de Famalicão é o município nacional com mais Eco-Escolas, com uma cobertura de 100 por cento de escolas públicas, mas também com IPSS, escolas profissionais, privadas e ensino superior envolvidos neste programa. No total foram galardoadas 80 escolas e sete agrupamentos de escolas.

A sessão de entrega do Galardão Eco-Escola 2025 decorreu esta quinta-feira, em Paredes, no Pavilhão Multiusos.

Neste encontro nacional foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelas mais de 2000 escolas que integram o Programa Eco-Escolas e foram entregues as Bandeiras Verdes Eco-Escolas e diversos prémios de projetos EE, num momento de celebração entre alunos, professores e parceiros que contribuem para a educação ambiental e a sustentabilidade.

O vereador Hélder Pereira esteve presente nesta sessão.

Famalicão: Tiago Reis na luta por pontos para o título nacional

Tiago Reis, Edgar Reis, Daniel Silva e Avelino Reis, do Team Transfradelos, estão na Baja Portalegre 500, uma das míticas provas de todo-o-terreno que se disputa na sexta-feira e sábado. É pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Taça do Mundo e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

A novidade é o regresso de Avelino Reis, que estará acompanhado por Filipes Martins, com um Toyota da categoria T1. «Portalegre é uma prova especial e o bichinho do Todo-o-Terreno está cá sempre. Aproveitámos para vir à corrida, essencialmente para nos divertirmos», explica Avelino Reis.

Tiago Reis, que desta vez terá como navegador David Monteiro, está inscrito na prova da Taça do Mundo e leva para a Baja Portalegre o Taurus T3 EVO MAX. O piloto, que tem dominado a categoria Challenger T3 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, poderá aqui somar pontos importantes na luta pelo título nacional. «Estão cá os melhores do mundo e vamos dar o nosso melhor para competir com eles, conscientes da dificuldade da corrida, mas também focados em chegar ao final e pontuar para o CPTT», afirma.

Edgar Reis participa em Portalegre com o seu Taurus T3 MAX, acompanhado por Fábio Ribeiro. «Partimos para ser competitivos e dar o nosso melhor», sublinha. O objetivo é também pontuar para a equipa, que lidera o CPTT nesta categoria.

Enquanto Daniel Silva estará acompanhado por Gonçalo Magalhães, também ao volante de um Taurus T3 MAX. «Temos vindo a melhorar ao longo do ano e queremos tentar alcançar aqui mais um bom resultado a nível nacional. Esse é o nosso foco», afirma o piloto.

A prova tem início na manhã desta sexta-feira, com o prólogo, seguindo-se depois a Baja Portalegre 500, uma das mais carismáticas competições do Todo-o-Terreno, que cumpre este ano a sua 39.ª edição.

Famalicão: António Zambujo abre festival Soul de Inverno na Casa das Artes

O festival Soul de Inverno está de regresso à Casa das Artes, de 20 a 22 de novembro. Na quarta edição, realce para o concerto de António Zambujo, logo no primeiro dia. Zambujo, um dos intérpretes mais carismáticos da música portuguesa, inaugura o festival com um concerto que é um convite à contemplação, à poesia e à simplicidade das canções que falam diretamente ao coração.

No segundo dia pode ouvir Israel Fernández e Ricardo Ribeiro, numa viagem entre o fado e o flamenco. O espanhol Israel Fernández, uma das grandes vozes do flamenco contemporâneo, partilha a noite com Ricardo Ribeiro, referência maior do fado; um duplo momento de intensidade e autenticidade, num diálogo emocional entre Lisboa e Andaluzia, onde cada nota parece nascer da mesma saudade.

O festival termina com as atuações de Tomatito e Cainã Cavalcante, dois virtuosos da guitarra que representam, cada um à sua maneira, o poder universal da música. Entre o fogo do flamenco e a suavidade da alma brasileira, o som das cordas promete uma conversa entre continentes.

Durante três dias, o festival volta a iluminar o outono com a alma quente da música de Portugal, Espanha e Brasil, num diálogo de afetos e sonoridades que transcende fronteiras.

Os concertos são todos às 21h30 e os bilhetes já estão à venda.

Famalicão: Antonio Fagundes e Christiane Torloni na Casa das Artes

A peça “Dois de Nós” coloca no palco do grande auditório da Casa das Artes conhecidos e reputados atores brasileiros. Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins interpretam esta peça nos dias 13, 14 e 15 de novembro, às 21h30, e no dia 16, às 17 horas, sempre no grande auditório.

Segundo texto de Gustavo Pinheiro e direção de José Possi Neto, quatro pessoas de diferentes gerações encontram-se num quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados e trazem à tona um turbilhão de sentimentos, que mudarão as suas vidas para sempre. De uma forma bem-humorada, são abordados assuntos comuns e, aos poucos, diferentes e hilariantes facetas da vida vêm à tona, expondo diferenças e cumplicidades. “Dois de Nós” mergulha nas emoções e nos desafios da vida de cada pessoa, independente do género ou da idade. A peça não deixa de ser uma provocação para uma viagem que se pretende divertida e emocionante.

Famalicão: Sócios com entrada gratuita no Pavilhão Municipal para verem partida com o Braga

Os bilhetes para o jogo da próxima segunda-feira, 27 de outubro, frente ao SC Braga, já estão à venda na Loja Oficial do FC Famalicão.

Os sócios têm entrada gratuita (com a obrigatoriedade de levantar bilhete), enquanto que o público geral paga 5 euros

A partida entre famalicenses e bracarenses é da sexta jornada do campeonato nacional de futsal e disputa-se no Pavilhão Municipal.

O Braga é quinto classificado com 9 pontos; com menos dois pontos, a equipa treinada por Kitó Ferreira é sétima.