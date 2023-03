Famalicão: Domingo há mais “Pedras com História” em Vermoim

A três jornadas do final da primeira fase do nacional de hóquei em patins, FAC e Riba d´Ave estão perto, muito perto, de garantirem a manutenção,

Na noite desta quarta-feira realizaram-se dois jogos em atraso, referentes à jornada 21 e 23. O FC Porto alcançou uma vitória sofrida (4-1) em Riba d’Ave e o HC Braga venceu em Viana do Castelo. Deste modo, os três pontos alcançados pelos bracarenses ditaram a descida da AJ Viana, como também do CD Paço Arcos. Assim sendo, apenas o Paredes, décimo segundo classificado, com 15 pontos acalenta, matematicamente, aspirações a continuar na principal prova nacional. Porém, FAC e Riba d´Ave/Sifamir, décimo e décimo primeiro, ambos com 22 pontos, têm uma folgada margem pontual e a manutenção até pode ser conseguida já na próxima jornada, com os ribadavenses a jogarem em Braga e o FAC a receber o já despromovido Paço de Arcos.

Do jogo na noite desta quarta-feira, em Riba d´Ave, o FCP entrou bem no jogo, mas foi a equipa da casa a marcar de livre direto, ao minuto 20, por Pedro Silva. Os dragões conseguiram o empate a quatro minutos do intervalo, por Carlo di Benedetto que foi autor de três dos quatro golos. No segundo tempo, houve mais equilíbrio e foram novamente os da casa a passar para a frente, por Pedro Silva. A resposta portista foi imediata, com o empate, cimentando, mais tarde, a vitória com mais dois golos.