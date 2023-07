Famalicão: Domingos Freitas é o novo presidente do Rotary

Decorreu na noite desta quinta-feira, a transmissão de tarefas do Rotary Clube de Famalicão. Domingos Freitas sucede a Mário Miranda na presidência do Clube. A cerimónia decorreu no Outeirinho, no Louro, com a presença de companheiros de vários clubes da região, da assistente do Governador, da direção do Lions Clube e de Sofia Fernandes, vereadora na Câmara Municipal.

Acompanham Domingos Freitas, Francisco Freitas, António Baptista, Mário Miranda, Emanuel Silva e Jorge Teixeira. A direção irá apresentar, brevemente, o seu programa de atividades para o ano que tem como lema “Crie Esperança no Mundo”.

No decurso da sessão foi homenageado Jaime Oliveira, com a menção Paul Harris (fundador do Rotary), pelo contributo dado à instituição ao longo dos últimos anos.