Famalicão: Domingos Soalheira no arraial minhoto de angariação de fundos para o Senhor da Vida

Famalicão: Equipa da Secundária de Joane foi sétima na final nacional do F1 in Schools

A equipa “Don´t be Scared”, da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, ficou em sétimo lugar na final nacional do “F1 in Schools – Fórmula 1 nas Escolas”, concurso promovido pelos Centros Tecnológicos de Portugal. Um bom desempenho numa competição que reuniu 21 equipas em Santa Maria da Feira, no Europarque, nos dias 25 e 25 de maio.

Nesta fase, o objetivo era selecionar o representante de Portugal para a final mundial que terá lugar em Singapura. O concurso está divido nas seguintes categorias: prémio final nacional 2023 – 1.º, 2.º e 3.º lugares; carro mais rápido; piloto mais rápido; prémio de engenharia; melhor equipa em negócio; melhor stand; melhor apresentação verbal; especificações técnicas; melhor momento e vencedor “knock-out”.

A equipa da Secundária de Joane foi constituída pela mentora professora Carla Gomes e pelos alunos do Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias e Cursos Profissionais de Técnico/a de Design de Equipamento, de Gestão e Programação e Sistemas de Informática.

O “F1 in Schools” é um concurso internacional multidisciplinar no qual as equipas de jovens competem entre si, na construção de um carro de Fórmula 1 em miniatura, de acordo com regulamentos específicos. O desafio inspira os estudantes a utilizarem novas tecnologias para a aprendizagem de física, aerodinâmica, conceção, construção, desenvolvimento de marcas, grafismo, patrocínios, marketing, trabalho de equipa/liderança, competências de comunicação e estratégia financeira, aplicando-os de forma prática, imaginativa e competitiva.