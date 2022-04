Famalicão: Duas atletas do Liberdade no pódio

O Liberdade FC esteve, no passado sábado, em São Salvador do Campo, para participar no 22º Grande Prémio de Atletismo da Páscoa.

Individualmente, o destaque vai para Carolina Faria, em benjamins B, e Maria Rodrigues, em iniciados, subiram ao 2º lugar do pódio.

Coletivamente, o Liberdade FC foi quarto da geral dos escalões benjamins a luvenis.

Outros resultados dos jovens do Liberdade: escalão de benjamins A, Valentina Cruz (8ª), Gabriel Sathler (16°) e Bernardo Souza (24°).

No escalão de benjamim B, Carolina Faria (2ª), Teresa Lopes (9ª), Iara Sathler (11ª), Leonor Lopes (12ª), Mariana Brandão (18ª), Carolina Carneiro (24ª) e João Costa (8°).; infantis Dinis Sousa (5°): iniciados, Maria Rodrigues (2ª), Clara Costa (6ª) e Nuno Vieira (7°); juvenis, Inês Sousa (4ª) e Beatriz Faria (10ª); juniores, Eduardo Salazar (6º); seniores, Tânia Silva (9ª).

Domingo, dia 17 de Abril, o benjamim Paulo Bourbon participou na 19ª Milha Carlos Cristal, em Lagos.

A correr em terras algarvias, o atleta no seu primeiro ano de competição, terminou em quinto lugar.