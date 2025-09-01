Concelho, Saúde

Famalicão: Duas colheitas de sangue

Nos dias 7 e 10 de setembro, a Associação de Dadores de Sangue realiza duas colheitas de sangue, abertas à população em geral.

A primeira é no domingo, dia 7, na Escola EB 2,3 de Ribeirão, com o apoio da Cruz Vermelha, Junta de Freguesia, Associação Adoptar e Agrupamento de Escuteiros.

Depois, no dia 10, igual ação solidária decorre no centro Pastoral de VN Famalicão, com o apoio da Câmara Municipal.

As duas colheitas decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

 

Famalicão: PAN quer Observatório para os Direitos Humanos

O PAN propõe a criação de um Observatório para os Direitos Humanos. Em nota de imprensa, o partido refere que caberá a esta entidade acompanhar a realidade famalicense, recolhendo informações e dados que permitam a tomada de decisões estratégicas e eficazes e, paralelamente, assegurar atividades de monitorização e avaliação da implementação dessas mesmas decisões.

Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal, considera que a proteção dos direitos humanos «não é responsabilidade apenas e só dos governos centrais ou instituições internacionais. A proteção começa em cada uma e cada um de nós, na nossa comunidade, nas autarquias locais».

Famalicão: Lista candidata à AF Braga com vários famalicenses

A 12 de setembro, a Associação de Futebol de Braga vai a votos e uma das candidaturas tem forte presença de famalicenses, «refletindo a ligação profunda do candidato e da sua equipa ao concelho de Famalicão».

Desde logo do próprio candidato, Miguel Azevedo, que é natural de Joane. Depois, nos vários órgãos são propostos, por exemplo, Tiago Cunha e Francisco Paiva, ambos candidatos e vice-presidentes da direção.

Tiago Cunha tem uma vasta experiência como treinador no futebol distrital e foi selecionador distrital da AF Braga. Francisco Paiva, especialista em futsal, foi atleta, treinador e dirigente. Campeão Nacional afirmou-se como uma referência da modalidade.
Na Assembleia Geral destacam-se Bárbara Gonçalves e Bernardino Peixoto, enquanto no Conselho de Justiça a lista é representada por Hélder Sousa, candidato a vice-presidente.

O Conselho de Disciplina conta com José Luís Braga, ao passo que no Conselho Técnico está indicado, para presidente, Joaquim Dias. Já no Conselho de Arbitragem, a equipa de Miguel Azevedo integra os nomes de Hélder Branco e Nuno Oliveira.

Em nota de imprensa, esta candidatura assinala que a presença significativa de famalicenses «traduz a confiança» de Miguel Azevedo «no valor humano e técnico do seu concelho, garantindo que Famalicão também terá um papel de destaque no futuro da instituição».

 

Famalicão: Uma vitória e uma derrota na AF Braga

Na segunda jornada da pró nacional da AF Braga as equipas famalicenses em prova tiveram sortes distintas. O Joane (foto), na tarde deste domingo, venceu, 0-1, em Esposende, com golo de Tiago Barreto. Já a Oliveirense, no sábado, foi surpreendida, 0-1, pelo Santa Maria, continuando sem pontuar, depois da derrota na jornada inaugural. Já a equipa do Joane soma quatro pontos.

Na próxima jornada, a Oliveirense visita o Celeirós e o Joane recebe o Berço.

Famalicão: Equipa feminina vence na apresentação do FC Porto

Na manhã deste domingo, o FC Famalicão venceu, 0-1, no jogo de apresentação do FC Porto. A partida disputada no Estádio do Dragão teve muitos momentos de equilíbrio, desfeitos com o golo de Inês Duarte, aos 50 minutos, após canto batido por Inês Duarte. A equipa de Júnior Santos podia ter feito o segundo golo, oito minutos depois, mas Paige Peltier falhou uma grande penalidade.

A partir dos 67 minutos, as famalicenses ficaram reduzidas a 10, por expulsão de Jessica Hinton, pelos que os últimos minutos foram de mais pressão da equipa portistas, mas sem efeitos em termos de finalização.

Famalicão: Banda Terceira Dimensão atua esta noite na Feira de Artesanato

Até domingo, a Praça Mouzinho de Albuquerque recebe a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

Para além dos vários stands de artesanato e do espaço dedicado à restauração, esta segunda-feira, sobe ao palco a banda Terceira Dimensão, a partir das 21h00.

O evento é de entrada livre.

Lembra-se? Tempestade que destruiu Feira de Artesanato em Famalicão foi há 26 anos

No dia 1 de setembro de 1999, Famalicão viveu uma das tardes mais marcantes da sua história. Uma tromba de água, acompanhada por granizo e ventos ciclónicos, caiu sobre a cidade e freguesias vizinhas, deixando um rasto de destruição em apenas vinte minutos.

A tempestade surgiu depois de uma tarde muito quente e começou por volta das 17h00. Em pouco tempo, a zona baixa da cidade ficou alagada, tendas e artigos da feira semanal foram arrastados e a Feira de Artesanato, que se preparava para abrir, ficou em ruínas.

Muitas pessoas que estavam na rua não tiveram tempo de reagir e refugiaram-se em lojas, cafés e outros espaços. Doze pessoas deram entrada no hospital, algumas com ferimentos ligeiros e outras em estado de grande ansiedade devido ao pânico que se instalou.

O temporal também provocou a queda de várias árvores de grande porte, como no Parque 1.º de Maio e junto à Fundação Cupertino de Miranda, que atingiram automóveis estacionados. A circulação de comboios na Linha do Minho esteve parada durante cerca de duas horas, já que o teto da estação ficou danificado e árvores caídas bloquearam a via.

Bombeiros e proteção civil estiveram no terreno em constante ação, respondendo a inúmeros pedidos de ajuda. Entre a cidade e as freguesias mais próximas, os estragos foram muitos.

Passados 26 anos, este episódio continua a ser lembrado como uma das maiores tempestades de que Famalicão tem memória.