Famalicão: Duas colheitas de sangue esta semana

A Associação de Dadores de Sangue promove, esta semana, duas colheitas. Uma, esta sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas, no Centro Pastoral de Santo Adrião, com o apoio da Guias, da Paroquia Sto. Adrião e da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

A outra colheita decorre no domingo, entre as 9 e as 12h30, na sede dos escuteiros de Oliveira Santa Maria, com o apoio da Junta de Freguesia desta localidade.

As duas colheitas são abertas à população e são realizadas pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.