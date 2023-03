A Associação de Dadores de Sangue promove, no dia 26 (domingo) e no dia 29 (quarta-feira), duas colheitas de sangue.

No domingo é em Bairro, no salão paroquial, com o apoio do CNE – 27 desta localidade; na quarta-feira seguinte é na Secundária D. Sancho I. Ambas são abertas à população em geral e decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.