A Continental, com unidade de produção em Lousado, Famalicão, está em destaque no ranking Merco Empresas Portugal 2024 como uma das empresas com melhor reputação no setor da indústria, tendo alcançado o terceiro lugar. Este reconhecimento coloca a Continental entre as melhores do país, apenas superada pela Corticeira Amorim e pela The Navigator Company.

O estudo do Merco Empresas é considerado um dos mais rigorosos em termos de reputação empresarial, baseando-se em mais de 2.310 inquéritos e múltiplas fontes de avaliação, e destaca anualmente as empresas com melhor imagem junto de consumidores, profissionais e especialistas em Portugal.