Famalicão: Duas derrotas no nacional de hóquei em patins

Cumpridas duas jornadas do nacional de hóquei em patins, as equipas famalicenses ainda não pontuaram. Na jornada deste fim de semana, o FAC perdeu, 5-2, na visita ao Sporting e o Riba d´Ave/Sifamir também perdeu, 4-1, no reduto do Turquel.

No confronto com o Sporting, os golos do Famalicense foram apontados por Juan López e Guilherme Frias. Em Turquel, Franco Pósito marcou pelo Riba d´Ave.

No próximo sábado, o Riba d´Ave/Sifamir recebe o CH Carvalhos e o FAC o Murches.

Foto arquivo (FAC)